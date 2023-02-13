رسميًا.. الكشف عن مميزات هاتف OnePlus 11

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة وان بلس رسميًا عن مواصفات هاتف OnePlus 11، ومميزاته وسعره، وهو أحدث جيل من هواتف وان بلس الذكية الرائدة، والذى دائمًا ما يحجز مكانًا ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية خلال العام.





وزودت وان بلس هاتفها الذكى الجديد OnePlus 11 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen2 الأقوى لهذا العام 2023، مع وجود ذاكرة عشوائية LPDDR5X حتى 16 جيجابايت، وسعة تخزين UFS 4.0 حتى 256 جيجابايت. ويأتى الهاتف الجديد بشاشة Fluid AMOLED بدقة +QHD بتردد حتى 120 هرتز، ويأتى وان بلس 11 بثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل/ وبطارية ضخمة سعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، مع دعم شحن البطارية كاملة خلال 25 دقيقة. وتتميز شاشة OnePlus 11 بقياس 6.7 بوصة بدقة +QHD بمعدل 525 بكسل بوصة بتردد متغير بين 1 إلى 120 هرتز، مع وجود طبقة من زجاج Gorilla Glass Victus لمقاومة الخدش والصدمات، وهى الشاشة التى تدعم كل من تقنية HDR10+ وتقنية Dolby Vision بعمق ألوان 10-bit.

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