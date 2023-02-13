ناسا تكشف مدى تأثر الطائرات فى الجو بالزلازل

جدة - نرمين السيد - وفى التقرير أكدت وكالة "ناسا" أنه عند حدوث أى هزة فإن الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير للاهتزازات التى تضرب الأرض أسفل الطائرة لأن تأثير الموجات المنتقلة عبر الجو يقل تدريجيًا ويكاد ينعدم.

وذكرت أنه وعند وقوع الزلازل فإنها تحرر موجات زلزالية على نوعين، هما: موجات الضغط وموجات القص، وعندما تغادر القشرة الأرضية وتدخل طبقات الجو تأخذ شكل أمواج صوتية، مع العلم أنها لا تستطيع الانتقال عبر الغازات والسوائل، حيث إن ترددها تحت 20 هرتز القابلة للسمع من طرف الأذن البشرية.

ويطلق العلماء اسم "تحت صوتية" على الأمواج التى يكون ترددها ضمن هذا المجال.

جدير بالذكر أنه وفى الوقت الذى ضرب زلزال تركيا فى منطقة كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد، وامتد إلى عشر مدن بها 4 مطارات دولية ومحلية، كانت 35 طائرة تحلق فوق الأجواء أثناء حدوث الزلزال وارتداداته.