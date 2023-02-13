جدة - نرمين السيد - وفى التقرير أكدت وكالة "ناسا" أنه عند حدوث أى هزة فإن الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير للاهتزازات التى تضرب الأرض أسفل الطائرة لأن تأثير الموجات المنتقلة عبر الجو يقل تدريجيًا ويكاد ينعدم.
وذكرت أنه وعند وقوع الزلازل فإنها تحرر موجات زلزالية على نوعين، هما: موجات الضغط وموجات القص، وعندما تغادر القشرة الأرضية وتدخل طبقات الجو تأخذ شكل أمواج صوتية، مع العلم أنها لا تستطيع الانتقال عبر الغازات والسوائل، حيث إن ترددها تحت 20 هرتز القابلة للسمع من طرف الأذن البشرية.
ويطلق العلماء اسم "تحت صوتية" على الأمواج التى يكون ترددها ضمن هذا المجال.
جدير بالذكر أنه وفى الوقت الذى ضرب زلزال تركيا فى منطقة كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد، وامتد إلى عشر مدن بها 4 مطارات دولية ومحلية، كانت 35 طائرة تحلق فوق الأجواء أثناء حدوث الزلزال وارتداداته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تكشف مدى تأثر الطائرات فى الجو بالزلازل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.