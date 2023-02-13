عيد العناق الجميل.. كبير الأثريين: المصريون القدماء كانوا يحتفلون بالحب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور مجدى شاكر، فى حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المصريين القدماء كان عندهم عيد أشبه بعيد الحب اسمه "عيد العناق الجميل".

وأوضح، أنه كان يجوز للمرأة فى مصر القديمة أن تخطب الرجل والمصرى القديم كان يعبر عن حبه للمرأة بنقوش على المعابد.