جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور مجدى شاكر، فى حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المصريين القدماء كان عندهم عيد أشبه بعيد الحب اسمه "عيد العناق الجميل".
وأوضح، أنه كان يجوز للمرأة فى مصر القديمة أن تخطب الرجل والمصرى القديم كان يعبر عن حبه للمرأة بنقوش على المعابد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيد العناق الجميل.. كبير الأثريين: المصريون القدماء كانوا يحتفلون بالحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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