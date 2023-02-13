جدة - نرمين السيد - أغنى 5 رجال فى العالم وجاء فى المرتبة الأولى برنارد أرنو بثروة بلغت 185 مليار دولار، وفى المرتبة الثانية الرئيس التنفيذى لشركة تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية وشركة الفضاء "سبيس إكس" ومالك منصة "تويتر"، الأمريكى إيلون ماسك بثروة تقدر بـ 179 مليار دولار، وفى المرتبة الثالثة، جاء جيف بيزوس بثروة 121 مليار دولار، وأما بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت فجاء فى المرتبة الرابعة بثروة بلغت 116 مليار دولار، وفى المرتبة الخامسة جاء وارن بافيت بثروة 109 مليارات دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام فلكية.. «القاهرة الإخبارية»: هؤلاء أغنى 5 رجال فى العالم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.