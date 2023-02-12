أخصائى تطوير تكنولوجى لـ«القاهرة الإخبارية»: الأمن الإلكترونى له 27 مصطلحا

جدة - نرمين السيد - قال هشام الناطور، أخصائى التطوير التكنولوجى، إن الأمن السيبرانى أصبح متوسعًا بشكل كبير فى معانيه، لأنه لم يعد محصورًا فى أمن الأفراد أو الشركات أو المصارف، وأصبح الأمن الإلكترونى له 27 مصطلحًا، لكن الفكرة المشتركة أنهم جميعا يعملوا تحت مسميين.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية مارينا المصرى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المسميان يندرجان تحت إرهاب خالص وإرهاب هجين، وهو ما يستهدف الأفراد والشركات والمجتمعات الصغيرة، والإهارب الهجين هو المنتشر خلال الفترة الأخيرة مع الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعى، والهجوم بشكل متكرر على حقول النفط وأنابيب الغاز ومحطات المترو هذا هدف الأمن السيبرانى الأساسى بحماية الأفراد الذى يبدأ بحماية الأفراد وصولا لحماية المجتمع. وتابع: "لذلك يجب على المجتمع أن يكون لديه الوعى الكافى أثناء استخدامه للتطور التكنولوجى، والتظيمات الإرهابية غيرت فى أساليب عملها، وأصبحت الجماعات قادرة على استهداف بلاد معينة أو مناطق داخلها من خارج حدودها دون الدخول فى أى صدام مباشر".

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