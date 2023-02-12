تقارير: أبل تؤجل طرح أحدث شاشتها التى تأتى بتقنية Mini-LED فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أبل قررت طرح الشاشة الحديثة بعد أن كانت تستعد لإطلاقها فى الربع الأول من العام الجارى.
وأوضحت التقارير أن أبل لم تبدأ الإنتاج الضخم لهذه الشاشة حتى الآن، لذا لن تقدم الشاشة فى الربع الأول من 2023 كما هو متوقع.
يذكر أن بعض التقارير أشارت فى السابق إلى أن أبل كانت تخطط لإطلاق الشاشة فى شهر يونيو من عام 2011، إلا أن الشركة لم تكشف عن الشاشة، ولفتت توقعات أخرى إلى أن أبل تقدم الشاشة من شهر أكتوبر، إلا أن أبل لم تكشف عن الشاشة حتى نهاية 2022.
وقالت التقارير فى السابق إن أبل تخطط لإطلاق الشاشة فى الربع الأول من 2023، إلا أن أبل تقدم تفاصيل عن الشاشة حتى الآن.
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