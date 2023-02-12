هجر منزله وترك عائلته.. شاب يلجأ لحيلة غريبة لخسارة وزنه بأيرلندا

جدة - نرمين السيد - ذهب الشاب الإيرلندى برايان أوكيف إلى قرية نائية وقطع الاتصال بأحبائه، ليعود ويظهر مرة أخرى بعد أشهر بوزن 137 رطلًا، ويكسر بذلك سلسلة محاولات فاشلة لإنقاص وزنه استمرت لعدة سنوات.





وعانى أوكيف من زيادة الوزن طوال حياته، وجرب أكثر من نظام غذائى، ورياضى لكنه شعر بالخذلان والفشل لذلك قرر أن يقوم بما فعله.

كان أوكيف الذى يبلغ من العمر 34 عامًا، ويزن 338 رطلًا عندما انتقل إلى قرية صغيرة فى إسبانيا، وترك وظيفته، وقطع أى اتصال مع عائلته وأصدقائه.

وبعد مرور 7 أشهر، فقد أوكيف 137 رطلًا وعاد إلى منزله فى أيرلندا لمفاجأة أحبائه، حيث سجل ردود أفعالهم فى مقطع فيديو على "تيك توك" حقق مشاهدات أكثر من 32 مليون مرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح أوكيف فى الفيديو أنه بعد 15 عامًا من تجربة الحميات والتمارين الرياضية المبنذلة، قرر التوقف عن التركيز على المقاييس، وبدلًا من ذلك على المرونة الذهنية وبناء الانضباط.

ولجأ أوكيف خلال فترة غيابه، لتكثيف التمارين الرياضية، والحفاظ عليها بشكل مفرط للغاية.

وأضاف: "لقد كان مذهلًا، صدم الجميع وكانوا سعداء للغاية لن أنسى التجربة أبدًا".