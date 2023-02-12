كيفية الحفاظ على بطارية هاتفك من النفاد

جدة - نرمين السيد - وكشف خبراء التقنية عن أهم الطرق التى تساعد فى الحفاظ على شحن البطارية، منها:

-عدم استخدام أسلاك وقوابس كهربائية رديئة.

-عدم ترك الهاتف فى أماكن مرتفعة الحرارة.

-إغلاق التطبيقات غير الضرورية.

-استخدام أجهزة شحن متنقلة عالية الجودة.

وتساعد تلك الخطوات فى الحفاظ على جودة بطاريات الهاتف والحصول على الحد الأعلى من العمر الافتراضى للبطارية.

وقدم الخبراء عدد من النصائح التى تساعد فى الحفاظ على بطارية الهواتف، منها:

-الكوابل:

ينصح الخبارء بعدم استخدام كوابل غير معروفة العلامة التجارية أو ذات جودة رديئة، لأن الوصلات غير المناسبة تؤثر فى جودة البطارية وتقلل من عمرها الافتراضى.

-الباور بانك:

يجب استخدام "الباور بانك" من الأنواع ذات جودة عالية، لأن الأجهزة ذات جودة منخفضة تؤثر على سلامة البطارية.

-الحرارة:

يتسبب تواجد الهواتف فى أماكن ذات حرارة مرتفعة لفترات طويلة فى التأثير سلبا على البطارية وكفاءة الهاتف.