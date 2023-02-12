أخلاقنا الجميلة.. الروح الرياضية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية تعلم الروح الرياضية.
وأشار الخبراء إلى فائدة صفة الروح الرياضية فى الإنصاف والمنافسة وضبط النفس والشجاعة، لذا يفضل الاستعانة بها لتطبيقها فى مجال العمل والدراسة والرياضية وغيرها.
ولفت الخبراء إلى أن المنافسة فى الألعاب الرياضية تستهدف المتعة والتسلية ونشر السلام دون التعصب أو ممارسة السلطة والهيمنة على الآخر.
ومن أهم مبادئ الروح الرياضية هو الاحترام والعدل أى الالتزام بمبادئ المساواة بين ظروف الآخرين.
ولأجل الالتزام بالروح الرياضية هناك عدد من القواعد التى يجب اتباعها حتى تنعكس على الآخرين، منها:
-تعلم الهدوء والتحكم فى الأعصاب.
-احترام فوز الآخرين وتقديم التهنئة لهم.
-الحكم على الأشياء بشكل موضوعى حتى ولو كان ضد مصلحتك.
-ربط الفوز بالجهد.
-التعلم من المنافسين وتحدى الذات.
-تعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعى.
-تجنب الانتقاد السلبى والجدال.
-عدم استخدام اللغة البذيئة والكلمات السلبية.
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