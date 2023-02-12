جدة - نرمين السيد - وتعتزم الشركة إطلاق هاتفها الجديد الذى يحمل اسم "OnePlus Nord 3" والذى سيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات "5G".
ويأتى الهاتف "OnePlus Nord 3" بشاشة مقاومة للمياه والغبار ومن نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، بالإضافة إلى دقة عرض "2772 × 1240" بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف "OnePlus Nord 3" بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 4500 أو 5000 مللى أمبير فى الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمواصفات مبهرة.. تفاصيل هاتف «OnePlus Nord 3» الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.