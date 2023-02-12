بمواصفات مبهرة.. تفاصيل هاتف «OnePlus Nord 3» الجديد

جدة - نرمين السيد - وتعتزم الشركة إطلاق هاتفها الجديد الذى يحمل اسم "OnePlus Nord 3" والذى سيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات "5G".

ويأتى الهاتف "OnePlus Nord 3" بشاشة مقاومة للمياه والغبار ومن نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، بالإضافة إلى دقة عرض "2772 × 1240" بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف "OnePlus Nord 3" بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 4500 أو 5000 مللى أمبير فى الساعة.