بعد تدريبه.. قرد يرسم تاتو على ركبة فنان أمريكى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر البلوجر "Funky Matas" الذى يعيش فى أمريكا الجنوبية، فيديو أثناء تدريب القرد على استخدام أدوات "التاتو" والسماح له لرسم الوشم على ركبته.
وظهر بالفيديو القرد وهو يرسم الوشم الجديد على الركبة، ولكنه توقف عن إظهار تألقه مقابل دفعة من الوجبات الخفيفة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وبعد مرور ساعتين من التدريب والوجبات الخفيفة، كان القرد الصغير جاهزا لأول انطلاقة له فى رسم الوشم.
ووفقا للصحيفة، فإن أول عميل للقرد ليس غريبا على الوشم، فالبلوجر لديه بالفعل أكثر من 220، وكان من الواضح أنه مستعد لتخطى الحدود لأنه يمتلك حاليا بالفعل رقما قياسيا لمعظم التواقيع الموشومة على ظهره.
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