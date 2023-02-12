فتاة تستعين بـ 15 ألف ثقب فى جسدها.. لدخول موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - واندفعت الفتاة إلى الحصول على 20 ألف ثقب فى جميع أنحاء جسدها بهدف تحقيق حلمها والدخول لموسوعة جينيس لكونها أكثر امرأة مثقوبة فى العالم.

وتدعى تلك الفتاة "إيلين ديفيدسون" وقالت لصحيفة "ديلى ميل" إنها لديها أكثر من 15 ألف ثقب فى جسدها فى الوقت الحالى، فهى مغطاة من الرأس إلى أخمص القدمين بأكثر من 15 ألفا من الثقوب المعدنية وتريد المزيد.

وأشارت إلى أنها تستعين بـ 3 كيلوجرام من المجوهرات لتغطية الثقوب، ولكنها تسعى حتى تصل إلى 20 ألف ثقب وتحتفظ بالرقم القياسى.

وبدأت الاستعانة بتلك الثقوب منذ أن كانت صغيرة، لأجل موسوعة جينيس، مضيفة أن الثقب لا يسبب لها ألما ويمكنها أن تقوم بذلك لنفسها.