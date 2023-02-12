الإفتاء: من أسباب انتشار المخدرات ضعف الإيمان وانعدام الخوف من الله

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن من أسباب انتشارها أيضا الجهل بحقيقتها، فهي مهلكة، ونشوة عارضة وسعادة زائفة، وأصدقاء السوء، والاعتقاد في أنها تزيد النشاط الجنسي، والعكس هو الصحيح.

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إن رحلة الإسراء والمعراج حادثة وقعت حقيقةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاءٍ من ربه جلَّ وعلت قدرته؛ حيث سار به يقظة ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلَّى فيه بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عُرِج به صلَّى الله عليه وآله وسلم يقظةً من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلا، ومنها إلى المقام الأعلى.

وأوضحت أنه عُرِضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم فى تلك الليلة المباركة آيات مباركة؛ منها: الجنة؛ ليرى فيها ما أعده الله لأصحابها من الثواب والنعيم ليُبَشِّر به المتقين، وكذلك عُرِضَتْ عليه صلَّى الله عليه وآله وسلم النار؛ ليشاهد فيها ما أعدَّه الله تعالى لأهلها من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين.

وأشارت إلى فَرَضَ الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمَّته صلَّى الله عليه وآله وسلم فى تلك الليلة المباركة خمسَ صلوات فى اليوم والليلة تعادل خمسين فى الثواب، وخصَّه بمِنَحٍ عظيمة لم تكن لأحد سواه من إخوانه الأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام.

وتابعت: قد نصَّ على ذلك الكتاب والسُّنة، وأجمع عليه الصحابة والعلماء، وهذا مما لا ينبغى لأحدٍ العدول عنه، ولم ينكره إلا المنحرفون المكابرون.