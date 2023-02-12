الإفتاء تؤكد: رحلة الإسراء والمعراج حادثة وقعت حقيقة لسيدنا رسول الله

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن رحلة الإسراء والمعراج حادثة وقعت حقيقةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاءٍ من ربه جلَّ وعلت قدرته، حيث سار به يقظة ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلَّى فيه بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عُرِج به صلَّى الله عليه وآله وسلم يقظةً من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلا، ومنها إلى المقام الأعلى.





وأضافت الإفتاء أنه عُرِضت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى تلك الليلة المباركة آيات مباركة، منها: الجنة، ليرى فيها ما أعده الله لأصحابها من الثواب والنعيم ليُبَشِّر به المتقين، وكذلك عُرِضَتْ عليه صلَّى الله عليه وآله وسلم النار، ليشاهد فيها ما أعدَّه الله تعالى لأهلها من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين. وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى فَرَضَ عليه وعلى أمَّته صلَّى الله عليه وآله وسلم فى تلك الليلة المباركة خمسَ صلوات فى اليوم والليلة تعادل خمسين فى الثواب، وخصَّه بمِنَحٍ عظيمة لم تكن لأحد سواه من إخوانه الأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام. و تابعت دار الإفتاء: "قد نصَّ على ذلك الكتاب والسُّنة، وأجمع عليه الصحابة والعلماء، وهذا مما لا ينبغى لأحدٍ العدول عنه، ولم ينكره إلا المنحرفون المكابرون".

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