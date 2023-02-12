بتصميم عصرى.. Sony تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Xperia 1V

جدة - نرمين السيد - وتطرح سونى هاتف Xperia 1V قريبًا للأسواق، حيث يأتى هذا الإصدار بتقنيات وآداء بمستوى أعلى منافس فى الأسواق، وكشفت تقارير منتشرة عن التصميم الذى ينطلق به الهاتف.

وأشارت التقارير إلى أن سونى تدعم هاتف Xperia 1V، بتصميم عصرى وأنيق، كما يأتى الهاتف بحواف فائقة النحافة، بتصميم مستوحى من الإصدار الأصلى Xperia 1V.

ويظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية فى الكاميرا الخلفية والتى تتميز بتصميم رأس، ومن المتوقع أن يدعم هاتف

Sony Xperia 1V رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen2 لدعم الهاتف بأفضل آداء فى تعدد المهام أو الألعاب.

وتوضح التقارير أن سونى تدعم هذا الإصدار بأفضل التقنيات فى إعدادات الكاميرا لدعم المستخدمين بآداء احترافى فى التصوير.