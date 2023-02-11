اعتقدوا أنها رسالة من حضارة غريبة بعيدة عنا.. صوت من الفضاء يذهل العلماء

جدة - نرمين السيد - رصد فريق أسترالى من علماء الفلك جسمًا فضائيًا أثار دهشة العلماء، إذ يرسل الجسم الذى يدور على بعد 4000 سنة ضوئية، إشارات صوتية راديوية متكررة إلى الارض كل 18 دقيقة، ما أثار قلق العلماء ولوهلة اعتقدوا أنهم ربما التقطوا رسالة من حضارة غريبة بعيدة.





وتظهر الملاحظات أن الجسم يطلق دفعة عملاقة من الطاقة 3 مرات فى الساعة.

وأثار اكتشافه للمرة الأولى دهشة عالمة الفيزياء الفلكية "ناتاشا هيرلى"، التى قالت: "ظننا فى البادية أنه دليل لوجود حياة أخرى خارج الأرض"، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وأضافت: "كان هذا غير متوقع على الإطلاق، لقد كان مخيفًا بالنسبة لعالم فلك لأنه لا يوجد حتى اليوم شيئًا معروفًا فى السماء يفعل ذلك".

ويرجح العلماء أنه قد يكون نجمًا نيوترونيًا مع مجال مغناطيسى فائق القوة، وهذا ما يُعرف باسم "النجم المغناطيسى"، بحسب ما نقلته "العربية".

وحسب المختصين فإن النجم الغناطيسى يدور بسرعة فائقة حول محوره لدرجة أنه ينهى دورة بين 1 و10 ثوان.

لكن هذه النجوم لا تزال تطرح الكثير من التساؤلات لدى علماء الفلك الذين يعتبرونها غامضة إلى درجة كبيرة، كما أنهم لا يعرفون عنها أو عن خصائصها، وكيف تتشكل إلا القليل للغاية.