بحلول 2024.. شاومى تخطط للتوسع فى إنتاج السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - ويتكون فريق البحث والتطوير الذى يقف وراء سيارات شاومى الكهربائية من أكثر من 2300 عضو ويعمل بلا كلل من أجل الظهور الرسمى لأول مرة فى الإنتاج الضخم فى الربع الأول من عام 2024، وقد تجاوز تقدمهم التوقعات، حيث خرجت السيارة ذات الأغشية اللينة من خط الإنتاج فى سبتمبر الماضى واختبار الشتاء ابتداؤ من نهاية ديسمبر.
وأشار جون إلى أن القيادة الذات هى جانب مهم من غزو شاومى فى صناعة السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تخضع أكثر من 140 مركبة للاختبار فى جميع أنحاء البلاد فى المرحلة الأولى من مبادرة القيادة الذاتية الخاصة بهم، والهدف هو ترسيخ مكانتها كشركة رائدة فى الصناعة بحلول 2024.
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