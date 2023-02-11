20 رجب.. الإفتاء توضح أجر الصلوات الخمس فى هذه الليلة المباركة

جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم السبت الموافق 11 فبراير، العشرة أيام الأخيرة من شهر رجب، ـ حيث يوافق اليوم 20 من شهر رجب ـ ، وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الله سبحانه وتعالى فرض على النبى وأمته صلى الله عليه وآله وسلم فى تلك الليلة المباركة خمسَ صلوات فى اليوم والليلة وخمسين فى الأجر.





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