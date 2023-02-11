وداعا لـ صداع الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة لـ واتس آب

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "WABetaInfo" أن آخر إصدار تجريبى من "واتساب" لهواتف آيفون يتضمن خاصية تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب.
الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادى، وهى ميزة مطمئنة لمحبى الخصوصية.
وأوضح خبراء أن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، حيث لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، فى حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة فى قاعدة بياناتها.
وأضافوا أنه لم يتم الإعلان عن موعد لتطبيق هذه الميزة على الهواتف، التى تعمل بنظام أندرويد، ومتى سيجرى تعميمها على الجميع.
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