جدة - نرمين السيد -
الفيديو الذى رصدته "ناسا" سجل ابتعاد جزء من بلازما الشمس، التى هى غاز أيونى مكهرب وساخن عن كتلة هذا النجم، ثم يدور فى دوامة قطبية ضخمة، قبل أن يتجه إلى القطب الشمالى فى الشمس.
وفشل العلماء فى إيجاد سبب علمى وراء الحدث، وتكهنوا بأن هذه الحركة متصلة بارتداد المجال المغناطيسى للشمس، ويحدث مرة واحدة كل دورة شمسية.
وفى تصريح لموقع "سبيس" العلمى، فسّر سكوت ماكينتوش، عالم الفيزياء الشمسية، هذه الظاهرة بأنها بمجرد حدوث كل دورة شمسية، تتشكل (الخيوط الأيونية) عند خط العرض 55 وتبدأ فى الحركة نحو المناطق القطبية. مشيرا إلى أن الأمر مثير للفضول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.