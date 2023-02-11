لحظة انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

الفيديو الذى رصدته "ناسا" سجل ابتعاد جزء من بلازما الشمس، التى هى غاز أيونى مكهرب وساخن عن كتلة هذا النجم، ثم يدور فى دوامة قطبية ضخمة، قبل أن يتجه إلى القطب الشمالى فى الشمس.

وفشل العلماء فى إيجاد سبب علمى وراء الحدث، وتكهنوا بأن هذه الحركة متصلة بارتداد المجال المغناطيسى للشمس، ويحدث مرة واحدة كل دورة شمسية.

وفى تصريح لموقع "سبيس" العلمى، فسّر سكوت ماكينتوش، عالم الفيزياء الشمسية، هذه الظاهرة بأنها بمجرد حدوث كل دورة شمسية، تتشكل (الخيوط الأيونية) عند خط العرض 55 وتبدأ فى الحركة نحو المناطق القطبية. مشيرا إلى أن الأمر مثير للفضول.