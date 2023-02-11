كويكب عملاق يصطدم بالأرض الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره الخبراء، فإن الكويكب أكبر من جسر جولدن غيت فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وتم تسميته 199145 "2005 YY128".
كما أوضح الخبراء فى ناسا، أن الكويكب يقدر عرضه ما بين 570م إلى 1300م، متوقعين أن يصطدم الكويكب بالأرض خلال الأسبوع المقبل، إلا أن الخبراء دعوا إلى عدم الفزع والخوف.
ولفتت ناسا، إلى أن الكويكبات التى يقل قطرها عن 25 مترا تحترق غالبا حال دخولها الغلاف الجوى للأرض، ما يؤدى إلى ضرر ضئيل أو معدوم على الأرض.
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