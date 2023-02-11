بيل جيتس: ChatGPT هو الابتكار الأهم فى الوقت الحالى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جيتس - فى مقابلة مع صحيفة الأعمال الألمانية Handelsblatt - أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى التوليدى مثل تشات جى بى تى (ChatGPT) من تطوير شركة OpenAI الأمريكية يمكن أن تحسن كفاءة أعمال المكتب، وصياغة الفواتير والخطابات.

وكانت العملاق الإلكترونى مايكروسوفت قد أعلنت هذا الأسبوع أن محرك بحث Bing الخاص بها سيتم تشغيله جزئيًا بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعى ChatGPT AI. بدورها، أعلنت جوجل أيضًا مؤخرًا عن منتج Bard، الذى ينافس ChatGPT.

يذكر أن جيتس شارك فى تأسيس شركة مايكروسوفت فى عام 1975، وقاد الشركة لأكثر من عقدين، قبل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذى فى عام 2000.

وأشار جيتس إلى أن التحسينات التى يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية والتعليم سيكون لها "تأثير هائل" يمكنها تحسين الكفاءة بشكل ملموس وتحسين النتائج بشكل هادف.

وأوضح: "أسهل طريقة لفهم ذلك هى أن الذكاء الاصطناعى أصبح جيدًا جدًا فى التعرف على الكلام والصور البصرية، لكنه لا يستطيع القراءة بشكل أساسى. بعبارة أخرى، لا تستطيع الأنظمة الأساسية التقليدية للذكاء الاصطناعى معالجة اللغة التى كانت تستوعبها فعليًا. لكن المنصات الأحدث، مثل ChatGPT، قادرة على التدريب والتحسين والقراءة والكتابة من خلال المعرفة الجديدة".