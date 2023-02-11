حكاية 3 سيدات اقتحمن مهنة «المنجد» وتميزن فيها

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن نساء مصر قادرات على تحدى الظروف وكسر القوالب الصمتة فى المهن التى كانت حكرا على الرجال فى الماضى، وفى أبو قير بمحافظة الإسكندرية، اقتحمت 3 سيدات مهنة "المنجد" وتميزن فيها.

وقالت ميرفت راشد: "بدأت القصة من عملى فى الأشغال اليدوية، أحب إعادة تدوير الأشياء، صنعت فوانيس خرز وسبح، ثم تطورنا بعض الشيء وصنعنا الستائر، ثم التنجيد".

وأضافت: "فى البداية، كنت أتعاون مع شقيقتى، ثم طورت لنا سيدة أخرى هذا المشروع وأصبحنا 3 نساء فيه، فى البداية كنت خائفة من شراء ورشة أو دكان، قلت للسيدة أنا أخاف من الإيجار، لكنها شجعتنى كثيرا، فوافقنا على تطوير المشروع".

أيضا، قالت منى راشد: "كنا بنجد الأنتريهات ونرش دوكو وغرف النوم، ونعمل فى محيط أبو قير، لكن شريكتنا سحر دشنت صفحة على فيسبوك، فزاد الإقبال علينا، التعليقات فى البداية كان بها بعض الانتقادات من أزواج زبائننا السيدات، وصممن على الاعتماد علينا".