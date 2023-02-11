تجمل بالأخلاق.. أسباب مهمة للطلاق يجب تجنبها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مبادرة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد الإنفوجراف التالى أسباب مهمة للطلاق يجب تجنبها. فلحياة زوجية سعيدة يجب تجنب تعرض أحد الزوجين للضغوط والقلق والترتر، كما يجب تجنب عدم الاعتراف بالخطأ، وعدم التركيز والتحدث الدائم على السلبيات.

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