احذر.. قواعد صارمة من تيك توك تهدد بغلق حسابك

جدة - نرمين السيد - وشددت المنصة على أنها ستحظر بشكل دائم من يرتكب المخالفات الجسيمة، والتى تتضمن الترويج للعنف أو التهديد به، أو عرض مواد تسهل الاعتداء الجسدى على الأطفال أو إظهار التعذيب أو العنف.

ومن المقرر أن ترسل المنصة، إنذارات إلى الحساب، وفى حال تراكم هذه الإنذارات سيحظر الحساب بشكل كامل، وصلاحية هذه الإنذارات تقدر ب90 يوما وهناك أداة لتتبع المحتوى المحظور آخر 90 يوما.

وهددت المنصة صناع المحتوى بحذف الحساب بشكل نهائى حال تجاوز هذه القواعد الصارمة، مؤكدة أن الهدف من هذه القواعد الشفافية واتباع إرشادات المجتمع.