Redmi 12C.. تعرف على مواصفات أحدث هاتف لـ شاومى

جدة - نرمين السيد - وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12، وسيحظى بـ 4 جيجا رام، مع ذاكرة وصول عشوائى لم يتم الكشف عن سعتها حتى اللحظة، وينتظر الجميع مؤتمرًا عاليما للحديث عن التفاصيل الكاملة للإصدار الجديد.

يأتى الهاتف ببطارية تصل قوتها لـ 5 آلاف مللى أمبير فى الساعة وتدعم الشحن بقدرات 10 وات، وبكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية كاميرا عمق بدقة 0.08 ميجابيكسل مع فلاش ليد، أما الكاميرا السيلفى الأمامية فستكون بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتميز Redmi 12C بوزنه الخفيف والذى يصل إلى 192 جرامًا، مع سمك 8.8 مم، وعرض 76.4مم، وطول 168.8مم.

شاشة الهاتف ستأتى من نوعية IPS LCD مقاس 6.71 بوصة بدقة 720x1650 بيكسل وكثافة بيكسلات 268 بيكسل مع درجة سطوع 500 شمعة لكل متر مربع ونسبة شاشة إلى هيكل 82.6%.