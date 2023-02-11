الفرز الجينى.. تكنولوجيا جديدة لتطوير الزراعة فى المغرب

وقال الدكتور كمال أبركانى والذى درس الهندسة الزراعية فى جامعة لافال بكندا، فى تصريحات لموقع سكاى نيوز عربية، إن موضوع التغيرات المناخية إضافة إلى ندرة المياه كان شاغله الشاغل، ولذلك سعى من أجل إيجاد حلول فعالة لضمان الأمن الغذائى.
فبعد تعاقب سنوات الجفاف فى المغرب، عمل أبركانى، على وضع إحداث ثورة زراعية فى صلب اهتماماته، ويعمل على ما يسمى تكنولوجيا الفرز الجينى لمقاومة شح وندرة المياه.
وأضاف أبركانى، أن الفرز الجينى تقنية تتجلى فى دراسة النباتات المٌقاومة للجفاف والأمراض، وتتلخص هذه التقنية فى أخد خصائصها، لتثبيبتها فى النباتات الضعيفة، التى لا تمتلك نفس الخصائص.
ولفت إلى أن هذه التكنولوجيا الزراعية تتطلب سنوات من التطوير، قد تبلغ عشرة أعوام، للحصول على بذور مقاوِمة.
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