دار الإفتاء: التفكر فى الكون دليل على كمال قدرة الله

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أنه أمرنا الله تعالى بالتدبر والتفكر فى الكون لأنه يدل على عظمه الله وقدرته سبحانه.

وتابعت: قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ • الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190، 191].

وأردفت: "عن شداد بن أوس رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ» (سنن الترمذي)".