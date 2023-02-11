شركة ميتا ترفع الحظر عن حسابات ترامب فى مواقع التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - واستمر تعليق حسابات ترامب أكثر من سنتين، وذلك بعد تعليق بسبب هجوم أنصاره رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 والتى انتهت بفوز بايدن.

يذكر أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، قال إن حسابى ترامب فى فيسبوك وإنستجرام حظر بسبب إثارته للعنف والشغب.

وكانت شركة ميتا أعلنت فى يناير الماضى عزمها عودة حسابات ترامب، مضيفة وأنه فى حالة انتهاك ترامب سياسات المحتوى الخاصة بالشركة مرة أخرى، فسيعود حظر حساباته مرة أخرة لمدة شهر وتصل إلى عامين.

يذكر أن ترامب يملك 23 مليون متابع على إنستجرام، و34 مليون متابع فى فيسبوك.