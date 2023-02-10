مهرجان الفوانيس الصينى.. احتفالات ببداية العام القمرى الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويحتفل الصينيون كل عام بعيد الفوانيس الذى يعلن نهاية رأس السنة الصينية وبداية العام القمرى الجديد، حيث يضرب هذا المهرجان بجذوره فى أرض التنين منذ أكثر من 2000 عام.
وفى مهرجان كبير، تنظم فيه العديد من العروض الشعبية والضوئية فى جميع أنحاء البلاد، يتجول الأطفال والناس من مختلف الأعمار فى الشوارع، حاملين الفوانيس الملونة، ويتبادلون التهانى والدعوات بالرزق والرخاء فى العام الجديد.
كما تشمل الاحتفالات رقصات دمى ورقية وقماشية يرتديها الاستعراضيون على هيئة الأسد والتنين، وبين المهرجانات التى يحتفل بها فى الصين، يبقى مهرجان الفوانيس من أكثر المهرجانات الساحرة التى يستمتع بها الصينيون.
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