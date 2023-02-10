القاهرة الإخبارية: شاب أردنى يتحدى الإعاقة ويخترق عالم التحليل الرياضى

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير القاهرة الإخبارية، إن الشاب الأردنى يدعى عامر أبو نواس، حيث قاده شغفه فى تحليل مباريات كرة القدم إلى اقتحام هذا العالم، وتمكن من كسر حاجز اليأس، ليصبح محللا للمباريات عبر شاشة عالمه الخاص على الموبايل والإنترنت. ومن جانبه، علق الشاب الأردنى عامر أبو نواس، أنه كان يتابع جميع فرق كرة القدم، إلى جانب لعب مباريات الفيديو جيم، والتى جعلته يحب اقتحام هذا المجال، ونمى لديه حب تحليل المباريات، وهو ما زاد من حبه وعشقه لكرة القدم.

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