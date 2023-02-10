كيف تحمى نفسك عند وقوع زلزال فى المدرسة؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت النصائح الاستماع إلى تعليمات المعلمين، والاختباء تحت طاولة المدرسة، وتجنب الركض نحو سلالم المدرسة، الابتعاد عن الأماكن التى تشكل خطورة مثل النوافذ والأجسام المعلقة فى السقف.
كما تضمنت النصائح حال حدوث زلزال أثناء التواجد فى فناء المدرسة الابتعاد عن المبانى والاتجاه إلى مكان مفتوح.
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