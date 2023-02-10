«إيسيسكو» تدعو لتضافر الجهود من أجل تعزيز مشاركة الفتيات فى العلوم

جدة - نرمين السيد - جددت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدعوة إلى تضافر الجهود من أجل تعزيز مشاركة الفتيات والنساء فى العلوم، وتسليط الضوء على إسهاماتهن الوافرة لتطوير هذه المجالات عبر التاريخ.





وتأتى هذه الخطوة لإتاحة الفرص أمام النساء والفتيات، وللمشاركة فى تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم، والعمل على استفادة المجتمعات من إمكاناتهن فى هذه المجالات، ومحاربة التمييز القائم على النوع الاجتماعى، والذى يحول دون مشاركة النساء والفتيات فى عدد من التخصصات العلمية فى جميع أنحاء العالم.

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم بمناسبة اليوم الدولى للمرأة والفتاة فى العلوم والذى يوافق غدا السبت، بأن الاحتفاء هذا العام يركز على ما تضطلع به المرأة والفتاة والعلوم من دور فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، للمساهمة فى بناء مستقبل أكثر ازدهارا للبشرية، عبر العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتخصصات الرياضيات، حيث مازالت الفتيات والنساء غير ممثلات بشكل كاف فى هذه المجالات.

وأضاف البيان أن الاحتفال باليوم الدولى للمرأة والفتاة فى العلوم هذا العام يحمل شعار: "ابتكرن.. ابرزن.. ارتفعن.. تقدمن.. واصلن: لنسر معا نحو تنمية مستدامة وعادلة".