أميرة ويلز تشارك فى تحدى سحب الإطارات (صور) 

جدة - نرمين السيد - أظهرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير البريطانى ويليام، قوتها عندما كانت تسحب الإطارات خلال تدريباتها الرياضية هذا الأسبوع، مع الكابتن هاربريت تشاندى، مستكشفة القارة القطبية الجنوبية التى حطمت الرقم القياسى.





وأعلن فى أكتوبر من عام 2022 أن أميرة ويلز أصبحت راعية لبعثة هاربريت عبر القارة القطبية الجنوبية. وفى الشهر الماضى، حطمت الكابتن هاربريت تشاندى، الرقم القياسى العالمى "لأطول رحلة استكشافية قطبية منفردة وبدون دعم وبدون مساعدة من قبل أى امرأة فى التاريخ". وقامت الأميرة بسحب إطارين من وزن 44 رطلا، 20 كيلوجراما، مثبتين بحزام ضمن التمرين، تم استخدامه خلال 3 سنوات من تدريب الكابتن تشاندى لمحاكاة وزن زلاجتها.

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