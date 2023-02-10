تجمل بالأخلاق.. نصائح للتواصل الأسرى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مبادرة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، نصائح للتواصل الأسرى.

خصص وقتا فى جدول أعمالك المزدحم للحديث مع عائلتك، وامنح طفلك وزوجتك انتباهك الكامل، وكن مستمعا جيدا، فعندما تستمع لطفلك، فإنك تساعده على الشعور بالحب والتقدير.

تجمل بالأخلاق.. طريقة التعامل مع الزوج العصبى (إنفوجراف)

كن قدوة جيدة، وتذكر أن الأطفال يتعلمون بالقدوة، واستخدم الكلمات والنغمات فى صوتك التى تريد أن يستخدمها طفلك.