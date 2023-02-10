مبادرة المتحدة للطفل.. التغلب على رغبة الشراء عند ابنك (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهم النصائح للتغلب على رغبة الشراء عند ابنك، بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
رغبة الشراء لدى الأطفال مشكلة تواجه الكثير من الآباء فى الوقت الحالى، وللحد من هذه المشكلة يجب مصارحة الأطفال بمصادر دخل الأسرة، والتوقف فورا عن الوعود الخادعة التى لا يستطيع الأب أو الأم تنفيذها.
بالإضافة إلى مصارحة الأطفال بالأولويات التى يجب شرائها أولا للأسرة، وإشراكه فى عمليات الشراء لمعرفة الأسعار.
نعيش حاليا فى عالم ملىء بالتحديات، لهذا السبب نعتقد أن تعليم الأطفال المسؤولية المالية منذ سن مبكرة هو مفتاح نجاحهم المالى فى المستقبل.
مبادرة المتحدة للطفل.. نصائح للتربية السليمة (إنفوجراف)
لذا، سواء أكان أطفالك يبلغون من العمر 4 أو 14 عاما، فعليك بالتحدث معهم عن المسؤولية المالية وتشجيعهم على التحكم فى شؤونهم المالية لتشكيل وعيهم بشكل صحيح خلال السنوات المقبلة.
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