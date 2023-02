دعوة توم كروز لحضور حدث ملكى كبير (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة The Sun أن نجم هوليوود قد تمت دعوته لحضور حفل تتويج الملك القادم.

وأعلنت الصحيفة أن الممثل سيوقف تصوير فيلمه الأخير Mission: Impossible من أجل حضور الحدث الملكى فى 6 مايو.

قال مصدر لصحيفة ذا صن: "لقد تمت دعوة توم لحضور تتويج الملك تشارلز ولا توجد طريقة لرفضه على الإطلاق، إنه حدث مرموق للغاية وتوم هو ملك ملكى حقيقى - بالإضافة إلى أنه قريب الآن من الأمير وليام وكيت".

توم ليس غريبا على العائلة المالكة البريطانية، ففى مايو الماضى، انضم أمير وأميرة ويلز إلى توم فى العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick فى المملكة المتحدة، وقدم نجم جيرى ماجواير يد المساعدة للأم الملكية المكونة من 3 أفراد على السجادة الحمراء، فى وقت سابق من ذلك العام، رتب توم عرضا خاصا للفيلم للأمير وليام وكاثرين.

كما ظهر ممثل The War of the Worlds فى احتفال Platinum Jubilee للملكة إليزابيث، وبحسب ما ورد استمتعت بالشاى مع والدة تشارلز فى قلعة وندسور العام الماضى.