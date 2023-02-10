معرض مؤقت لنتائج حفائر البعثة الأثرية المصرية الإسبانية بمتحف الأقصر

جدة - نرمين السيد - افتتح متحف الأقصر للفن المصرى القديم بالبر الشرقى لمدينة الأقصر، مساء أمس، معرضا أثريا مؤقتا لعرض نتاج اكتشافات البعثة الأثرية المصرية الإسبانية العاملة فى منطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربى للأقصر، ويستمر لمدة 6 أشهر.





حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا، والدكتور خوسيه مانويل جالان مدير البعثة الإسبانية-المصرية من المجلس الأعلى للبحث العلمى بإسبانيا بمعهد لغات وثقافات المتوسط والشرق الأقصى، والسفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا فى مصر، والدكتور إليوسا دى إلبينو رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمى بإسبانيا.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يضم قرابة 140 قطعة أثرية، تعرض لأول مرة، من أبرزها مجموعة من التوابيت لنبلاء، منها تابوت خشبى ملون يرجع إلى أوائل الأسرة 12، وآخر له غطاء مزين بالريش يرجع إلى الأسرة 17، وتابوت به مومياء فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، وفوق صدرها مجموعة من العقود والخواتم والأقراط، ويرجع إلى الأسرة 17، وتابوت آخر لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات من الأسرة 17.

وأضاف أن المعرض يحتوى على مجموعة من أوانى طقسية من الطين، وأوانى فخارية، وأدوات رماية وسهام، وثلاث لوحات من الحجر الجيرى ترجع إلى عصر الانتقال الثانى، وقماشة من الكتان منقوش عليها بالحبر الأحمر ترجع إلى الأسرة 18.

وقال الدكتور علاء المنشاوى مدير عام المتحف، إن القطع تتضمن أيضا تمثال "أزوريس" من البرونز من العصر البطلمى، ومومياوات حيوانية منها مومياء صقر بقناع جنائزى من الكرتوناج، وطائر الإيبس أبو منجل وثعابين، وذبابة تشبه الفأر ترجع إلى العصر البطلمى.

وأضاف أن القطع الأثرية بالمعرض تشتمل على عدد من الأقراط الذهبية، وجزء من حزام ذو أصداف مصنوعة من الذهب والفيروز والعقيق، من عصر الملكة حتشبسوت من الأسرة 18، ودلايات ذهبية تم استخدامها كعقد، وهى بمثابة تميمة، وترجع إلى الأسرة 28، وعقد مصنوع من ألياف شجرة النخيل، يرجع إلى الأسرة 17.

ومن جانبه، قال الدكتور خوسيه جالان رئيس البعثة، إن المعرض يضم رسوما تخطيطية لأشكال زخرفية لجدار إحدى المقابر، ويرجع إلى أوائل الأسرة 18، وبقايا آنية فخارية تمثل جزءا من موكب جنائزى، ولعبة السنت ترجع إلى أوائل الأسرة 8، ولوح خشبى تم استخدمه فى المدرسة لتعليم الرسم والكتابة يرجع إلى الأسرة 18.

كما يضم المعرض نموذجين لتابوتين أحدهما حجرى مصنوع من الطين، والآخر خشبى مزخرف، يرجعان إلى الأسرة 17 وأوائل الأسرة 18، ونموذجين آخرين لتابوتين من الطين، بداخلهما تابوتين خشبيين ملفوفان بالكتان لرجل يدعى "دى"، من الأسرة 17، وأوائل الأسرة 18.