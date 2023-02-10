«ياهو» بصدد تسريح 1000 موظف (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، ستقيل "ياهو" ما يقرب من 1000 موظف، أى ما يقرب من 12% من القوى العاملة لديها.

وبحسب ما ورد سترسل الشركة رسائل بريد إلكترونى بحلول هذا الأسبوع، كما أخبر متحدث باسم الشركة المملوكة لـ "Apollo Global Management" إنه سيتم تقليل وحدة تكنولوجيا إعلانات "ياهو" للأعمال بنسبة 50% تقريبًا بحلول نهاية عام 2023 أو أكثر من 20% من القوة العاملة.

فى مقابلة مع موقع "Axios"، قال الرئيس التنفيذى لشركة "ياهو" جيم لانزون، إن قرار تقليص عدد الموظفين سيكون "مفيدًا للغاية لربحية الشركة بشكل عام.