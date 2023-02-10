إنقاذ طفل قضى 80 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفتت القاهرة الإخبارية إلى أن أحد فريق الإنقاذ من دولة الجزائر هو من قام بإنقاذ الطفل، حيث كان لقطة تقشعر لها الأبدان. وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قد نشروا فيديو يوثق لحظة انتشال 4 أشخاص، بينهم طفلان، وهم أحياء، من تحت الأنقاض فى منطقة نيزيب بولاية غازى عنتاب جنوب تركيا. ويظهر فى الفيديو مواطنون وهم يعملون على إخراج عالقين تحت مبنى مهدم من جرّاء الزلزال الذى ضرب تركيا، الإثنين. واستخدم المواطنون أدوات بسيطة للوصول إلى 4 أشخاص، بينهم طفلان، كانوا محاصرين تحت الأنقاض.

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