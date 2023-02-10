الإفتاء: 3 خصال تجعلك تذوق حلاوة الإيمان

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما.. أن يحب المرء أخيه المؤمن لا يحبه إلا لله.. أن يكره العبد الرجوع إلى الكفر كما يكره أن يُقذف في النار". وكانت دار الإفتاء قد ذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن هناك عبادات يمكن الإكثار منها فى شهر رجب.

وأكدت الإفتاء أنه من بين هذه العبادات: "الاستغفار: فأكثر من قول: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله". جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عديدًا من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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