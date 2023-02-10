توقعات الأبراج اليوم الجمعة 10 فبراير 2023.. نصائح ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

اسعَ لتطوير مهاراتك فى العمل.. حاول الاتصال للاطمئنان على أصدقائك المقربين.. اغتنم أى فرصة لتحسين أحوالك المالية.

برج الثور

لا تنشغل كثيرًا بالأعمال التجارية وتنسى أولوياتك.. ارغب فى قضاء بعض الوقت مع شريكك.. حاول تحسين دخلك بمزيد من العلاقات فى العمل.

برج الجوزاء

عليك الحصول على قسط جيد من الراحة، لاستعادة نشاطك.. حاول التحدث مع شريكك اليوم.. تفاءل بشأن أوضاعك المالية.

برج السرطان

تحرك بجرأة نحو أحلامك.. اغتنم أى طريقة رائعة للتعبيرعن نفسك لمن تحب.. اغتنم أى فرصة للحصول على أموال كثيرة من أحد المشروعات.

برج الأسد

كن شجاعا فى اقتحام أى أعمال صعبة وحقق فيها الانتصارات.. عواطفك تؤثر عليك بشكل كبير.. اجتهد لتحصل على مزيد من الأموال من وظيفتك.

برج العذراء

لا تبخل على أى أحد بالتصيحة بشأن الأمور العملية.. استثمر أفضل أفضل حالاتك العاطفية فى التقرب من شريكك.. شارك صديق لك فى مشروع جديد؛ لتحسين دخلك.

برج الميزان

حاول أن تتقدم بشكل ملحوظ من الناحية المهنية.. تستطيع قراءة ما يدور فى ذهن شريكك.. احذر التبذير وإنفاق أموالك على أشياء بلا فائدة.

برج العقرب

أنت بحاجة إلى الراحة، كى تكون أكثر نشاطا.. كن عاطفيا على قدر الإمكان.. لا تخشَ أى ضغوطات مالية مهما كانت فقط؛ اجتهد وعالجها بهدوء شديد.

برج القوس

أنت بحاجة إلى البحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.. لا تجعل من الصعب عليك البوح للطرف الآخر بمشاعرك.. لديك قدرة على تحويل وضعك المالى السيئ إلى جيد.

برج الجدى

استمر فى تحقيق أهدافك.. اغتنم لحظات مزاجك الجيد، وحاول أن تستمتع بيومك مع شريكك.. تجنب شراء الأشياء التى لا قيمة لها.

برج الدلو

استثمر طاقتك مرتفعة؛ حتى تساعدك على جنى ثمار جهودك.. حاول التعامل بحكمة من ناحية اختلاف الآراء بينك وبين شريكك.. اسعَ لتحسين وضعك المالى بأى طريقة صالحة.

برج الحوت

شارك مهاراتك اليوم مع زملائك.. حاول الخروج والتنزه مع أصدقائك المقربين.. تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.