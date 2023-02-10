مبادرة المتحدة للطفل.. نصائح للتربية السليمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهم النصائح للتربية السليمة، بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح على تربية الأطفال على الشعور بمزيد من الرضا.

يبدأ الأطفال فى تطوير إحساسهم بأنفسهم وهم صغار عندما يرون أنفسهم من خلال أعين والديهم، ويمتص الأطفال نبرة صوتك ولغة جسدك وكل تعبيراتك، لكى تؤثر كلماتك وأفعالك كوالد على تنمية قدراتهم لذاتهم أكثر من أى شىء آخر.

مدح الإنجازات لهم مهما كانت صغيرة، سيجعلهم يشعرون بالفخر، فالسماح للأطفال بفعل الأشياء بشكل مستقل سيجعلهم يشعرون بالقدرة والقوة.

على النقيض من ذلك، فإن التقليل من شأن التعليقات أو مقارنة طفل بآخر بشكل سلبى سيجعل الأطفال يشعرون بأنهم لا قيمة لهم.

تجنب الإدلاء ببيانات مشحونة أو استخدام الكلمات كأسلحة، تعليقات مثل "طفل غبى" أو "أنت تتصرف كطفل أكثر من تصرفات أخيك الصغير!" تسبب ضررا كالضرب والعنف الجسدى.

مبادرة المتحدة للطفل.. 5 أساليب حديثة للتربية الإيجابية (إنفوجراف)

اختر كلماتك بعناية وكن رحيما، دع أطفالك يعرفون أن الجميع يرتكبون أخطاء وأنك ما زلت تحبهم، حتى عندما لا تحب سلوكهم.