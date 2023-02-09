تجمل بالأخلاق.. طريقة التعامل مع الزوج العصبى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعانى الكثير من الأزواج من اضطراب القلق، خاصة فى السنوات الأولى من الزواج، مما يؤثر هذا القلق على جميع جوانب حياة الفرد، وهذا يشمل التعليم، والصداقات، والحياة المهنية، وبالطبع علاقات الشريك داخل المنزل.





وفى إطار مبادرة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريق التعامل مع الزوج العصبى. وغالبا ما تنتقل العصبية إلى الأشخاص نتيجة القلق والشعور بالخوف أو الرهبة خاصة فى المواقف شديدة التوتر، وغالبا ما يكون لها آثار جسدية جنبا إلى جنب مع الأعراض العقلية والعاطفية. هناك 4 فئات أساسية من اضطرابات القلق: اضطراب القلق العام "GAD"، واضطراب القلق الاجتماعى أو الرهاب الاجتماعى، واضطرابات الهلع، واضطراب الوسواس القهرى "OCD".

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