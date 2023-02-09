كوريا الجنوبية تعتزم تطوير نظام أقمار اصطناعية صغيرة بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن عزمها تطوير نظام أقمار صناعية صغيرة بحلول عام 2030 فى إطار مشروع بقيمة 1.42 تريليون وون، أى 1.13 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة شبه الجزيرة الكورية والمياه القريبة منها.





وذكرت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعى الخطة المشتركة بين الوكالات فى اجتماع مع وزارة العلوم وخفر السواحل وجهاز الاستخبارات الوطنى فى دايجون، 140 كم جنوب سول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل مجموعة من الأقمار الاصطناعية بحلول عام 2030 للحصول على معلومات عن شبه الجزيرة والمياه القريبة منها، وذلك للاستعداد لحالات الطوارئ البحرية وغيرها، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعى. وتخطط الحكومة لاختيار الشركات بحلول النصف الأول من هذا العام، وبعد فترة الاختبار، تسعى إلى البدء فى إطلاق الأقمار الاصطناعية فى عام 2028.

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