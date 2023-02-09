جوجل تواجه «ChatGPT» بمنافس جديد

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، سوندار بيتشاى، موظفى الشركة للتكاتف بشكل جماعى، لاختبار منتجهم الجديد المنافس لتطبيق الذكاء الاصطناعى "ChatGPT"، والذى أطلقت عليه الشركة اسم "Bard".





وفى بيان رسمى قال بيتشاى إن الشركة ستطلب قريبا المساعدة من الشركاء لاختبار واجهة برمجة تطبيقات تتيح لهم الوصول إلى نفس التكنولوجيا الأساسية.

وجاء البيان بعد وقت قصير من كشف بيتشاى عن تقنية الدردشة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى من "غوغل"، والتى ستطلقها الشركة فى الأسابيع المقبلة.



ويأتى ذلك، بعد أن واجه عملاق البحث ضغوطا من المستثمرين والموظفين للتنافس مع "ChatGPT"، وهو روبوت دردشة من شركة "OpenAI"، والتى حصلت على دعم مؤخرا من شركة مايكروسوفت.

وكان "ChatGPT"، أحدث ضجة منذ إطلاقه أواخر العام الماضى، وحطم الأرقام القياسية كأسرع التطبيقات انتشارا فى التاريخ.



وكتب بيتشاى فى رسالة بالبريد الإلكترونى للموظفين: "فى الأسبوع المقبل، سنقوم بتجنيد كل موظف فى (جوجل) للمساعدة فى إطلاق (Bard) والمساهمة من خلال تطبيق تجريبى خاص على مستوى الشركة"، مضيفا أنه يتطلع إلى تعليقات الفريق، فيما سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل قريبا".