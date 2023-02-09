12 نصيحة لـ منع انفجار السخان

جدة - نرمين السيد - كيفية منع انفجار السخان

ولذلك، فلابد من معرفة عدة أمور مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع تلك السخانات التعامل السليم؛ حتى نتفادى هذه الأضرار.

وفى هذا السياق، ذكر موقع "ميدس وفت" أنه يجب اتباع عدة خطوات لتفادى أضرار السخان، وهى:

يجب توفير مصدر تهوية عند تركيب السخان الغاز فى البيت.

التأكيد أكثر من مرة بواسطة الفنى المختص من سلامة وأمان الغاز للاستخدام وتجربته أكثر من مرة لفترة مناسبة.

فى حالة عدم إمكانية توفير مصدر تهوية فى الحمام يمكن تصميم وتخصيص جزء مغطى للاستحمام مع ترك باب الحمام مفتوحا للتهوية.

يجب أن يكون هناك مصدر تهويه فى حالة الاستحمام بالماء الساخن وذلك لتقليل حالات الإغماء أو التسمم بواسطة بخار الماء وغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الغاز الطبيعى فى السخان.

يجب وضع سخان الغاز الجديد على بعد متر واحد على الأقل من جميع الأشياء التى من الممكن أن تكون قابلة للاشتعال، بما فى ذلك الأخشاب أو الستائر والاثاث، والصناديق.

يجب التأكد من آمان توصيلات مواسير الغاز إلى المنزل، والتأكد أنها متصلة بالشكل الصحيح، وعدم مرورها قرب مصدر للحرارة أو المياه والرطوبة الزائدة.

كيفية منع انفجار السخان

التأكد من أن الموقد مؤمن بإحكام، وذلك عن طريق الفحص الدائم للأجهزة بحثًا عن البلى والتآكل والتأكد من صيانتها بانتظام.

فحص أنابيب غاز البترول المسال بعد كل إعادة تعبئة قبل الاستخدام.

مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 اشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

الاحتفاظ بمقبض الغاز بعيدًا عن متناول الأطفال عند عدم استخدامه.

التأكد من أن المطبخ أو الحمام جيدا التهوية للحصول على تدفق جيد للهواء فى حالة حدوث تسرب للغاز.

تثقيف جميع الأشخاص الموجودة فى المنزل بشأن إجراءات أمان أسطوانات الغاز، وكيفية استخدام أسطوانات الغاز والتعامل معها.