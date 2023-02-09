واتساب يتيح قريبا ميزة جديدة فى الدردشات الجماعية

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تم رصد هذه الميزة لأول مرة من خلال بوابة معلومات واتساب "Wabetainfo" التى ذكرت أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" يعمل على صورة جدول المكالمات مما يوفر للمستخدمين القدرة على جدولة المكالمات داخل محادثاتهم الجماعية.
وقال الموقع بفضل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من جدولة المكالمات مسبقًا مع أعضاء المجموعة الآخرين، مما يضيف المزيد من الراحة والمرونة لطريقة تواصلهم، مشيرًا إلى أن الميزة قيد التطوير حاليًا.
وشارك "Wabetainfo" أيضًا لقطة شاشة للميزة القادمة التى رصدتها فى الإصدار التجريبى، وستتيح ميزة جدولة المكالمات للمستخدمين اختيار عنوان وتاريخ ووقت مكالمتهم، مما يضمن أن كل فرد فى المجموعة سيكون على علم بموعد المكالمة.
ومع الميزة الجديدة لن تكون هناك حاجة للتذكيرات المستمرة كما أنها تجعل من السهل على أعضاء المجموعة تخطيط جداولهم وفقًا لذلك.
وأضاف التقرير أنه من المفيد حقًا إذا كانت المجموعة تخطط لحدث ما حتى يتمكن الأعضاء من تحديد موعد مكالمة لمناقشة التفاصيل والتأكد من أن الجميع متاح.
وأورد "Wabetainfo" أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم إصدارها فى تحديث مستقبلى للتطبيق، ولا توجد معلومات حول موعد طرح الميزة للمستخدمين.
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