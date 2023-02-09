موعد إطلاق شاومى لسلسلة هواتف Xiaomi 13 فى الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن شاومى قد طرحت هاتف Xiaomi 13 Pro فى الأسواق الصينية فى شهر ديسمبر 2022، وكشفت اليوم عن إعلان تشويقى أعلنت خلاله عن خططها لإطلاق الهاتف فى الأسواق العالمية.

ومن المفترض أن ينطلق حدث شاومى خلال فعاليات معرض برشلونة السنوى MWC 2023، أيضًا كشف الإعلان التشويقى عن انطلاق 13 Pro فى الأسواق العالمية، إلا أن الإعلان لم يؤكد على إطلاق هاتف Xiaomi 13 أيضًا، إلا أن التغريدة نشرت من "Lei Jun" لفت فيها إلى أن الشركة ستقدم سلسلة Xiaomi 13 كاملة للأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يأتى الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 512 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل Android 13.