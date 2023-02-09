توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 فبراير 2023.. اعرف حظك

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول عمل عشاء رومانسى يجمعك بشريكك.. تجنى ثمرة اجتهادك.. اجتهد لتنال مكافأة مالية.

برج الثور

شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.. حاول تحسين أمور المادية يوما بعد يوم، وكن حذرا.

برج الجوزاء

قد تلتقى صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تعامل مع أى عقبات فى العمل بحكمة شديدة.. حان الوقت لإنجاز كل الخطط المؤجلة لديك.

برج السرطان

تعامل مع أى توتر بينك وبين شريكك بحكمة.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده.

برج الأسد

شريك حياتك ينتظر منك الكثير.. فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.. اجتهد لتحصل على مكافأة تقديرا لعملك.

برج العذراء

حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. تنمية مهاراتك وتطويرها أمر لابد منه للحصول على فرصة عمل أفضل.. اسعَ لزيادة دخلك المادى، وفكر بحكمة.

برج الميزان

شاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياة خارجيا.. اهدأ لتتمكن من إنجاز أى عمل على أكمل وجه.. أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج العقرب

طاقة حب تسيطر عليك تجاه شريكك، عبِّر عن مشاعرك ولا تتردد.. أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

تجاوز أى صعوبات مع شريكك بحكمة وعقل.. رتب أفكارك واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. طالب بمستحقاتك المالية فى عملك، هذا حقك.

برج الجدى

اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. أحلامك قد تتحول لواقع، اسعَ واجتهد ودع التردد جانبا.. احذر أى تبذير فى أموالك حتى تستفيد من أى تحسن مادى.

برج الدلو

لا تتخذ قرارا تجاه شريكك قبل أن تتأكد من المشكلة تماما.. اطلب إجازة من العمل إذا شعرت بالإجهاد الشديد؛ حتى تعود أفضل مما كنت عليه.. حاول البحث عن فرصة عمل مناسبة لتحسين وضعك المادى.

برج الحوت

احذر تفاقم الخلافات مع شريكك.. لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. حاول البدء فى مشروع جديد؛ لكسب مزيد من الأموال.